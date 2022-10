Basket | Europe Cup 2022 2023 | Brindisi passa in casa del Donar Groningen 65-87

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’Happyin Olanda contro ilmediante il punteggio di 65-87 nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell’Cupdi. Un successo estremamente importante per i pugliesi, che possono guardare con fiducia ai prossimi impegni continentali. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH65-87 (24-25, 17-21, 15-18, 9-23) La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita, mettendo subito a referto una tripla con Reed. I padroni di, però, non restano a guardare e prendono il controllo della gara, anche se la situazione resta in grande equilibrio. Nel finale di primo quarto Etou firma l’allungo ...

... sfida valida come seconda giornata della Eurocup di, parte all'insegna dell'equilibrio con ... Anche qui, i passi sono sempre stati in avanti: ottavi di finale diCup, Top 16 in Champions ...WisdomTree currently offers a variety of crypto and cryptoETPs, crypto portfolio management ... and(collectively, "WisdomTree"), is an ETF and ETP sponsor and asset manager headquartered ...Ospitalità e vicinanza al popolo ucraino per l’atrocità della guerra che sta subendo. L’hanno espressa il sindaco di Veroli, Simone Cretaro e gli amministratori ...Con Milano e Tortona teste di serie , la semifinale di mercoledì 28 settembre propone subito il remake delle ultime due finali scudetto tra Olimpia e Virtus Bologna : il primo di 18 potenziali incroci ...