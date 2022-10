Basket | Eurolega 2022-2023 | l’Olimpia Milano fa visita al Bayern per continuare la striscia positiva in trasferta

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Neanche il tempo di festeggiare la bella vittoria di Belgrado contro il Partizan esi trova subito a pensare ad un’altranella quarta giornata di. La squadra di Messina, infatti, faràalMonaco di Andrea Trinchieri in una partita da non sottovalutare contro una squadra che sta faticando in questo inizio europeo, ma che è sempre un’avversaria insidiosa e da non sottovalutare.è reduce come detto dalla battaglia di Belgrado, conche ha saputo fare sua la partita nel finale dopo essere stata anche sotto di dieci punti nell’ultimo quarto. Una rimonta di carattere, un segnale da grande squadra, trascinata dai propri leader offensivi (Shields e Pangos) e dalla solita difesa. Un’altra partita ...