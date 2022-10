Avellino | svolta in arrivo per la panchina | incontro in corso

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoinper ladell’. Dopo una giornata di colloqui, la società guidata dalla famiglia D’Agostino è pronta al ritorno di Massimo Rastelli. Dopo un primo contatto, post pareggio con l’Audace Cerignola, è inuna cena dopo il rientro del presidente oggi impegnato nella capitale. L’obiettivo è chiaro, ripartire dal tecnico di Pompei per lasciarsi alle spalle l’inizio di stagione da film horror. Fumata bianca incon l’eventuale conferenza stampa in programma per giovedì.che, dopo la sconfitta di Viterbo, affronterà in esterna la Virtus Francavilla. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

