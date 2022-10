Autostrade | perché si può superare il limite di 130 km h e di quanto senza multa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una deroga ai limiti di velocità in autostrada? Non è propri così… Piuttosto i fatidici 130 km/h in autostrada non sono regola ferrea. Le norme in materia di eccesso di velocità sono molte e si diversificano in base a determinati parametri stabiliti per le legge, vediamo quali sono le principali sanzioni e ildi tolleranza. I limiti di velocità sulle strade italiane differiscono in base al tipo di strada percorsa, tale differenziazione è stata introdotta per stabilire una diversa disciplina e rendere sicure tutte le strade presenti su territorio italiano. In alcuni casi, specialmente in prossimità dei centri abitati o nei pressi di edifici scolastici, possono essere stabiliti limiti di velocità inferiori ai 50 km/h. I sopraelencati limiti di velocità non si intendono per tutti i tipi di veicoli, ma solo per quelli che non superano le 3,5 tonnellate.