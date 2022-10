Aumento stipendi docenti | il Governo sposterà al 2023 la spesa di 3 | 5 miliardi | probabile rinnovo del contratto il prossimo anno

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La trattativa per ildelscuola, come previsto, procede a rilento e appare sempre piùche la firma non possa arrivare entro fine 2022 e che invece il tutto si concluda ad inizio. Questo significa che i conti pubblici vedrebbero uno spostamento di denaro previsto per i contratti al. L'articolo .

...in secondo piano rispetto a questioni percepite come più urgenti " come ad esempio l'delle ...continuerà a essere assorbita soprattutto dalle risorse umane (nonostante glidegli ...Lo stessolo ha subito il gas: da 400 euro dell'anno scorso a 1.200 euro quest'anno. Come ... nel senso che, dopo aver pagato i fornitori, gli, gli affitti e le bollette, magari ci ...Secondo l'Evening Standard, Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, sta cercando un aumento di stipendio fino a150.000 a settimana prima di firmare un nuovo accordo con il cl ...Ex top gun britannici al servizio dell'esercito cinese, con stipendi da capogiro. Trenta piloti si sarebbero trasferiti a Pechino per addestrare i membri dell'Esercito popolare ...