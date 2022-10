Audio Berlusconi | Letta | “Parole gravissime | pongono Italia fuori da scelte Ue”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Le dichiarazioni disono, incompatibili con il posizionamento dell’e dell’Europa”. Così Enrico, segretario nazionale del Pd. “Sonocheil nostro Paesedalleeuropee e occidentali e che minano alla base la credibilità del possibile nuovo esecutivo. Ogni governo che nasce in Europa oggi deve scegliere se stare con Putin o stare con l’Ucraina e con l’Unione Europa. Il governo Meloni sta nascendo sotto il segno della peggiore ambiguità”. “Questidiusciti da Forzasono un regolamento dei conti interno a Forzae tra Forzae Fratelli ...

L'ennesimochoc con le parole di Silviosull'Ucraina riaccende le mai sopite fibrillazioni dentro e fuori la maggioranza. Anche se l'iter per la formazione del Governo sembra andare avanti ...La diffusione di un nuovodell'intervento diall'assemblea degli eletti, alla vigilia delle consultazioni che si apriranno domani al Quirinale complica di molto il compito della ...ROMA. Putin "è entrato in Ucraina e si è trovato di fronte a una situazione imprevista e imprevedibile di resistenza da parte degli ucraini, che hanno cominciato dal terzo giorno a ricevere soldi e ar ...Un nuovo audio di Silvio Berlusconi, con tanto di applausi dei deputati di Forza Italia, imbarazza definitivamente Giorgia Meloni e le sue ferme posizioni filo-atlantiche. E mette in bilico anche la s ...