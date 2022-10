Aston Villa | Gerrard a rischio esonero | «Non mollo | posso ancora capovolgere tutto»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il tecnico dell’Stevennon molla nonostante la sua panchina sia fortemente in bilico Intervistato da Sky Sports UK Stevennon molla la panchina dell’– “Voglio dimostrare a tutti che sono in grado di far migliorare la squadra e aggiustare la mia posizione. Sono qui per combattere, alla guida ogni minuto del giorno e della notte. Ho fiducia e convinzione totali in me stesso,questa situazione” L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Steven Gerrard è sempre più in bilico sulla panchina dell'. In un'intervista rilasciata a Sky Sports Uk , l'ex capitano del Liverpool ha dichiarato: 'Voglio dimostrare a tutti che sono in grado di far migliorare la squadra e aggiustare la mia ...Fulham -2 (ore 20.30) Gara valida per la dodicesima giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 2 - 2 contro il West Ham e in classifica sono ...Il futuro in panchina di Juventus e Inter potrebbe ancora cambiare: arriva la svolta con il dietrofront che le fa ancora sperare ...Diversi tecnici importanti sono attualmente senza squadra: rifiutata un'altra panchina, nel mirino c'è anche la Juventus ...