Assolti i genitori del leader di Italia Viva. Papà Tiziano contro la pm dell'indagine

'Dopo anni di lotta e dolore i mieisono stati: il fatto non costituisce reato. Sono felice per loro e per tutti noi. Non auguro a nessuno di vivere ciò che hanno dovuto vivere i ..."Dopo anni di lotta e dolore i mieisono stati: il fatto non costituisce reato. Sono felice per loro e per tutti noi. Non auguro a nessuno di vivere ciò che hanno dovuto vivere i ..."Il marito ha chiesto con insistenza una nomina a mio figlio". L'ex premier: "Dopo anni di odio la giustizia ha vinto" ...Ribaltato in secondo grado il verdetto del tribunale per Tiziano e Laura Bovoli. Erano accusati di prestazioni fittizie per The Mall al Leccio. Le reazioni ...