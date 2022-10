Assoinfluencer | nasce il sindacato italiano per influencer e content creator | “Sono professionisti | devono essere tutelati”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)adesso potranno iscriversi alla prima associazione italiana di categoria, inserita nell’elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico. Parliamo di, il primoche rappresenta quella moltitudine di figure fino a questo momento non ben identificate, fluide. I fondatori Jacopo Ierussi e Valentina Salonia hanno spiegato tutto in una nota diffusa dall’Ansa: “Quella dell’è una figura nuova e che cambia tanto rapidamente quanto il mondo dei media. Iposartisti e imprenditori, atleti e divulgatori, masempre, capaci di produrre valore attraverso competenze e ...

da un'idea degli avvocati Jacopo Ierussi e Valentina Salonia, per "supportare e regolamentare questa categoria professionale in ascesa, ma ancora poco tutelata sul piano legale". L'associazione è stata ufficializzata nelle scorse ore ma è ...È in fase di lancio la campagna di tesseramento di Assoinfluencer, la prima associazione italiana di categoria, inserita nell'elenco delle ...In Italia sono 350 mila le persone che lavorano facendo l'influencer, gli youtuber, gli streamer, gli instagrammer, i cyber atleti, i podcaster e così via, e in questi ultimi anni hanno raggiunto pure ...