Asra Panahi uccisa di botte a 16 anni perché non canta l’inno

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), 16, è morta dopo che le forze di sicurezza iraniane hanno fatto irruzione nella scuola superiore femminile Shahed di Ardabil il 13 ottobre e hanno chiesto a un gruppo di ragazze, tra cui, dire un inno che inneggia al leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei.si è rifiutata. A divulgare la notizia è stato il Consiglio di coordinamento delle associazioni sindacali degli insegnanti iraniani, che ha specificato le dinamiche dell’accaduto:non è stata la sola a rifiutarsi dire, e le forze di sicurezza hanno picchiato le allieve, portando alcune ragazze in ospedale e arrestandone altre. Venerdì 13 ottobreè morta in ospedale per ...

, avrebbe dovuto intonare versi come: 'Questo mondo non ha significato senza di te/Oh amore mio, quando sei presente tra noi il nostro mondo è come la primavera'. Ma ha tenuto la bocca ...... rea di non aver indossato il velo mentre scalava in una competizione agonistica, e a giustiziare perfino una studentessa di sedici anni,, picchiandola a morte mentre era a scuola, solo ...In Iran prosegue l’ondata di proteste delle donne e dei giovani contro l’obbligo dello hijab e per avere più diritti civili e un sistema di governo democratico. E continua la repressione. Questa volta ...Asra Panahi si sarebbe rifiutata di intonare la canzone dedicata allo ayatollah Ali Khamenei. La famiglia costretta a mentire sulle cause della morte ...