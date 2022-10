Ascolti tv martedì 18 ottobre | Morgane – Detective geniale | Il Divin Codino

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)tv18: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,182022? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della serie tv. Su Rai 2 la nuova edizione de Il Collegio. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 il film su Roberto Baggio Il. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Di. Ma chi ha totalizzato i maggioritv182022? Di seguito tutti i dati che veranno diffusi a partire dalle ore 10.tv18 ...

Continuano le avvincenti avventure della protagonista della serie francese che ognisera, anche con la seconda stagione, sta ottenendo ottimi. La seconda stagione si concluderàprossimo, 25 ottobre, come sempre in prima serata dalle 21:30 su Rai1. Le anticipazioni dell'ultima puntata di Morgane Detective Geniale 2 rivelano ...... elemento di spicco per glida record registrati fin dai tempi in cui guidava Quelli che il ... dal 2016 stabilmente al timone del format Cartabianca , in onda tutti iin prima serata ...