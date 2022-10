Calciomercato.com

...00 Napoli - Bologna 3 - 2 20:45 Verona - Milan 1 - 2 MOTORI - MOTO GP 05:00 Australia GP CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Aston Villa - Chelsea 0 - 2 15:00 Leeds United -0 - 1 15:00 Man. Utd - ...Non c'è tempo neanche per respirare, ed al 64esimo Gundoganin maniera perfetta la sfera e ... alla prima di De Zerbi, ed Everton con la sconfitta nell'ultima contro l'. Manchester Cityu ... Arsenal, si lavora per tre rinnovi | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...