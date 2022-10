“Arrestato dalla polizia” Musica italiana sotto choc | il cantante è in carcere

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il rapper Niko. Vincenzo Pandetta, in arte Niko, due dischi d’oro per il singolo Pistole nella Fendi e per l’album Bella vita, è statoin esecuzione di un’ordine di carcerazione per spaccio ed evasione.Dopo aver pubblicizzato nei giorni scorsi sui social la notizia della sua condanna, ilsi era sottratto al provvedimento ma è stato rintracciato in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Milano. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei legali del rapper conosciuto come Niko, all’anagrafe Vincenzo Pandetta, rendendo definitiva la condanna a quattro anni per spaccio di stupefacenti. Lo scorso 6 settembre, Vincenzo Pandetta aveva postato una foto sul suo profilo ...

Milano, spaccio ed evasione: arrestato il trapper neomelodico Niko Pandetta Il trapper neomelodico Vincenzo Pandetta, in arte Niko, è stato arrestato a Milano dalla Polizia in esecuzione di ordine di carcerazione per una condanna a 4 anni per spaccio ed evasione. Verdetto divenuto definitivo lo scorso 11 ottobre quando la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali. Vincenzo Pandetta, in arte Niko Pandetta, è un ex cantante neomelodico.