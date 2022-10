Archeologia | ai Parioli torna alla luce il Mausoleo della Salaria Vetus

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un tratto di una strada romana basolata, verosimilmente pertinentevia, e una tomba romana sono venutia Piazza Pitagora, nel quartiere, durante le indagini archeologiche condotte sotto la direzioneSoprintendenza Speciale di Roma nell’ambito dei lavori di Terna S.p.A. per la realizzazionenuova linea in cavo interrato Nomentana-Villa Borghese.a Roma il MusoleoDurante le indagini archeologiche sono emersi i resti di un monumento funerario di età imperiale con più fasi d’uso: nella tomba, probabilmente rimaneggiata in antico, sono stati trovate due ...