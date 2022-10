Apple presenta i nuovi iPad e l’Apple TV 4k | cosa c’è da sapere

Nothing Ear Stick sicon un design migliorato nel nuovo teaser svelato e trapelano alcune caratteristiche prima ...il formato in - ear e adottano una soluzione più simile alle AirPods di. ...OraPencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display , permettendo di vedere un'anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato. Questo permette all'utente di fare sketch o ...Fonti vicine alla produzione di Apple fanno sapere che l'azienda ha deciso di fermare la produzione di iPhone 14 Plus per lo scarso successo.Prestazioni in gaming superiori e produttività di pari livello: è questo il quadro che emerge da alcune slide di Intel trapelate in rete in cui il Core i9-13900K viene confrontato con il Ryzen 9 7950X ...