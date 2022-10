Anzio | esplode palazzina | donna estratta da macerie | è grave

Esplosione, stamattina, in una palazzina unifamiliare a Lavinio nel comune di(Roma). Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, 118 ed eliambulanza. Un'anziana di circa 70 anni è stata estratta dalle macerie in gravi condizioni ed è stata trasportata in ospedale ...Sul posto gli agenti del commissariato di, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Le macerie della palazzina esplosa oggi adANZIO (cronaca) - Sul posto le strade sono chiuse dalla polizia locale , carabinieri e polizia di stato. ilmamilio.it Alle 10 circa la Sala Operativa dei pompieri di Roma. ha inviato ad Anzio ,via ...Esplosione ad Anzio intorno alle 10,30. Una villetta tra via dei Larici e via dei Faggi a Lavinio è stata completamente distrutta. Una donna è rimasta coinvolta ed è stata accompagnata d'urgenza in os ...