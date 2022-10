Anziano muore colto da malore | prima aveva subito furto borsello 

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –di accasciarsi stroncato da un, haildel suo borsello l’di 82 anni morto nel primo pomeriggio a Napoli, vittima verosimilmente di un infarto. L’uomo – alla luce di una più articolata ricostruzione dei fatti – si trovava in auto nei paraggi del Centro Direzionale, in via Taddeo da Sessa, quando ha forato una gomma. In evidente difficoltà, l’ha accettato la collaborazione di due persone che lo hanno aiutato a cambiare la gomma. Dopo la sostituzione degli pneumatici gli stessi lo hanno derubato del borsello. E’ stato allora che l’uomo, che nel frattempo si era rimesso alla guida dell’auto per andare incontro alla moglie, si è sentito male accasciandosi all’interno della sua macchina. Inutili i soccorsi: ...

L'uomo è deceduto intorno alle 13,30, probabilmente a causa dello stress provocato dalla rapina. L'anziano è morto proprio mentre stava raggiungendo la moglie che era in attesa di un'ambulanza. Il suo cuore non ha retto allo choc della rapina appena subita. Un anziano è morto d'infarto a Napoli, nei pressi della stazione centrale.