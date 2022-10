Forzazzurri

A centrocampo, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Simeone, affiancato da Politano e ... la cui app èsulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il ......contro l'Ajax dovrebbe costringerlo a saltare solo 2 - 3 partite e quindi tornare... Spalletti senzasta disegnando un nuovo centrocampo per il match di domani contro il Bologna e ... Anguissa disponibile contro la Roma, Spalletti ci spera ForzAzzurri.net - Sul rientro di Anguissa Alvino annuncia che da Castel Volturno trapela la notizia che sarà disponibile contro i Rangers e non con la Roma ...Anguissa dovrebbe saltare le gare con Bologna e Roma, Ndombele dovrebbe sostituirlo. In alternativa Elmas, Demme o Gaetano.