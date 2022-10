Angela Melillo | le foto del matrimonio e gli imprevisti | “Eravamo emozionatissimi”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Abbiamo dovuto attendere qualche giorno per ledeldie Cesare San Mauro, le pubblica il settimanale Chi mostrando la bellezza della sposa e tutta la dolcezza del sì. La festa per ildici sarà a maggio con tanti invitati, famiglia e amici, la scorsa settimana invece la coppia ha detto sì con una cerimonia breve. E’ stato unveloce ma non per questo meno importante. Subito dopo le promesse dilae suo marito hanno preso un aereo e sono andati a Vienna, una brevissima luna di miele. Non volevano più attendere, per questo si sono sposati così in fretta e senza grandi festeggiamenti ed è la soubrette a spiegare ...