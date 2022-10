Andrea Giambruno | il compagno di Giorgia Meloni fuori dai Tg Mediaset

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il giornalista,della futura premiere e padre di sua figlia, non ha più condotto nessuna delle edizioni del TgCom24 o di Studio Aperto, ma per adesso lavora solo dietro le quinte, in ...

Dal 26 settembre, giorno in cui lo spoglio è finito e Giorgia Meloni è uscita trionfante dalle elezioni politiche,non è più apparso dietro la scrivania dei Tg di Mediaset. Il giornalista, compagno della futura premiere e padre di sua figlia, non ha più condotto nessuna delle edizioni del TgCom24 ...E' stata definita una ' scelta condivisa ' quella di non condurre più Studio Aperto e TgCom24 :non sarà il volto dei tg Mediaset . Le ragioni sono da ricercare nella vittoria delle elezioni della compagna Giorgia Meloni . ' E' stata una scelta presa insieme all'azienda per una ...E' stata definita una 'scelta condivisa' quella di non condurre più Studio Aperto e TgCom24: Andrea Giambruno non sarà il volto dei tg Mediaset. Le ...“Caro amico ti scrivo”: Alessandro Sallusti, direttore di "Libero" ha pubblicato una lettera aperta a Silvio Berlusconi sul suo ...