America’s Cup 2024 | Guido Meda | “Le spie ora sono legali Luna Rossa figlia dell’esperienza neozelandese”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con Sail2U, il programma a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo della vela. Il nostro Stefano Vegliani, ospita il noto giornalista e telecronista sportivo, il quale racconta il varo di del prototipo di. “Per fare il presentatore del varo,voluto andare a Cagliari il giorno prima per vedere la barca in anteprima – racconta– ho avuto modo di salirci e vedere cose che normalmente nonvisibili ai più. La cosa che mi ha colpito maggiormente è quella passione che poi si traduce in energia inesauribile da parte di ogni componente del team”. “E’ stata varata una barca di 12 metri, ma stando lì non si ha la sensazione che sia una barca più piccola – continua – è un prototipo figlio ...