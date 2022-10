Altro che postfascisti. La Russa appartiene a un mondo che non se n'era mai andato

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), prefascisti… Una storiella della mia infanzia: un tale entra in un bar e ordina un cappuccino. “Subito un cappuccino al signor pompiere!”, dice il barista. “Grazie. Ma come ha fatto a capire che sono un pompiere?”. “Mah, un po’ tutto l’insieme, il tono, lo sguardo, e poi la tuta, l’elmetto, l’idrante…”. Ecco: come si fa a capire che Ignazio Laè fascista? Ma Lanon rappresenta affatto il pericolo di un ritorno del fascismo. Rappresenta a suo modo il fascismo che non se n’è mai, e che dopo aver provato a rimettere in auge la veste classica perpetuata nella Spagna franchista, nel Portogallo salazarista, o rianimata nella Grecia dei colonnelli, fino a tutti gli anni 70, diciamo, si è poi variamente convertito. Nel caso di La, nella caricatura. Che proprio per la sua ...