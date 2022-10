Altro che Metaverso | non c' è cosa peggiore della realtà | perché mai aumentarla?

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Secondo documenti riservati, trapelati e riportati dalla stampa statunitense, il– il mondo virtuale creato da Mark Zuckerberg per essere universale, immersivo e competitivo con le esperienzevita vera, in altre parole “unadi cortesia” – è un flop. Gli utenti che visitano i mondi Horizon sono pochissimi (soltanto il nove per cento dei mondi creati viene visitato da un minimo di cinquanta persone); e ancora meno sono quelli che, dopo essersi fatti un giro col visore 3D in faccia, poi tornano. Anzi: la maggior parte abbandona l’applicazione dopo averla provata. L’obbiettivo inizialmente fissato di raggiungere i cinquecentomila utenti mensili entro l’anno è clamorosamente mancato; la stima è stata ora rivista al ribasso (duecentottantamila), ma sembra comunque un traguardo molto difficile da raggiungere. Ma ...

Fiorentina.it

Alcuni funzionari iraniani hanno precisatoil 6 ottobre è stata siglata un'intesa per l'invio ... La teocrazia incassa dai russi valuta (forse anche tecnologia o caccia), dall'rischia ...C'è anche un ampio numero di piatti cucinati in casasembrano avere come ingrediente principale ... Nessuno mangia mai lo stesso piatto dell', tutti hanno le proprie richieste come fossero al ... Altro che migliorarsi: solo un punto in più che con Iachini-Prandelli. Ma allora c’era Vlahovic… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una storia meravigliosa quella dei Ricchi e Poveri, portati da Genova a Milano, quasi di forza, da Fabrizio De Andrè e poi lanciati definitivamente da Franco Califano, che gli riorganizzò il look, ...