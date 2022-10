Alta tensione nella maggioranza alla vigilia delle consultazioni Oggi si vota sui vicepresidenti | lite Pd - Terzo Polo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) - Meloni furiosa, Crosetto : 'Da Silvio parole in libertà'. Braccio di ferro nell'opposizione sulla ripartizionecariche per gli uffici di presidenza di Senato e Camera:, questori ...

Reggionline

- Meloni furiosa, Crosetto : 'Da Silvio parole in libertà'. Braccio di ferro nell'opposizione sulla ripartizione delle cariche per gli uffici di presidenza di Senato e Camera: Vicepresidenti, questori ...Dopo le esternazioni senza freni del Cavaliere, la formazione del governo di nuovo in salita. Oggi la proclamazione dell'Ufficio di presidenza... Cadelbosco: niente più cavi dell'alta tensione sulle case di Cadelbosco Meloni furiosa, Crosetto : "Da Silvio parole in libertà". Braccio di ferro nell'opposizione sulla ripartizione delle cariche per gli uffici di presidenza di Senato e Camera: Vicepresidenti, questori e ...Il Terzo polo rivendica almeno una casella da vicepresidente, dopo aver accusato dem e pentastellati di accordi sottobanco per spartirsi le poltrone a disposizione. L'aula di Montecitorio è convocata ...