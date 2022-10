(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una partita nella partita. Le elezioni regionali nel- molto più che quelle in Lombardia-s' inseriscono nel dibattito congressuale del Partito democratico e sono destinate, qualsiasi ne sia l'esito, a segnare un primo punto di non ritorno. In Regione i Dem governano da dieci anni con Nicola Zingaretti che, eletto alla Camera, si dimetterà entro qualche settimana e non si ricandiderà. Da due anni nella maggioranza di centrosinistra è entrato anche il M5S, che alla Pisana governa con Pd, sinistra civica, Demos e i consiglieri del Terzo polo di Renzi e Calenda. Un campo largo che sinora ha funzionato, ma che di fatto è stato squassato dalla fine del governo Draghi. La scelta delalla successione a Zingaretti diventa quindi un tema nazionale. Con quale alleanza il Pd si presenterà alle elezioni regionali, alle quali il centrodestra dopo il ...

Regione Lazio, alleanze congresso e candidato: nel Lazio il Pd si gioca il futuro