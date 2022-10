Alice Campello e il regalo più bello di Morata | ' Se hai disponibilità economica'

"Qual è il regalo più bello che hai ricevuto da Alvaro". Gioielli di lusso, macchine sportive, vestiti costosinon ha dubbi e durante una sessione di domande e risposte su Instagram racconta la verità ai suoi followers. "Il miglior regalo che mi ha fatto Alvaro è il suo tempo ed essere la sua ...è tornata a far notizia, dopo la presentazione della sua linea beauty, per alcune rivelazioni fatte nelle scorse ore sui social. La moglie di Alvaro ha risposto ad alcune curiosità dei ..."Qual è il regalo più bello che hai ricevuto da Alvaro". Gioielli di lusso, macchine sportive, vestiti costosi Alice Campello non ha dubbi e durante una sessione di domande e risposte su Instagram ...A gennaio la coppia darà alla luce la prima bambina dopo tre maschietti. Intanto Alice racconta su Instagram il dono più bello ricevuto dall'attaccante dell'Atletico Madrid.