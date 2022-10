Alfa Romeo è salva e può finanziare il suo futuro. Parola di Tavares

Al Salone di Parigiè protagonista a distanza. Molto presente nelle parole di Carlos Tavares , Ceo di Stellantis. Il numero uno del Gruppo ha avuto parole di entusiasmo per il Biscione. " Sono molto contento ...Proiettata nel futuro, senza mai spezzare quel cordone ombelicale che la lega ad un passato che è leggenda e patrimonio culturale inestimabile.approfitta della 39esima edizione di Auto e Moto d'Epoca , in programma a Fiere di Padova dal 20 al 23 ottobre, per presentare in forma ufficiale il programma heritage ''...Al Salone di Parigi Alfa Romeo è protagonista … a distanza. Molto presente nelle parole di Carlos Tavares, Ceo di Stellantis. Il numero uno del Gruppo ha avuto parole di entusiasmo per il Biscione. “S ...Dal Salone dell'Auto di Parigi 2022 arrivano buone notizie per Alfa Romeo. Niente annunci di nuovi modelli ma Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha espresso la sua soddisfazione per quanto fatto fino ...