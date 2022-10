Alessandria | il sospetto della madre del 34enne pestato a morte da 10 ragazzi | «Ucciso per gli occhiali griffati»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) «Non si può morire così» dice all’Ansa Marinella Pasini,di Cristian Martinelli, ilmorto dopo il pestaggio di venerdì scorso in stazione a Casale, in provincia didomenica 16 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato accerchiato e picchiato a sangue, anche con una spranga di ferro, da un gruppo di 10 giovani che da tempo lo avevano preso di mira. Lavittima ora sospetta che dietro quel massacro ci sia stato un tentativo di furto, così come ipotizzano anche gli inquirenti: «Non si può morire, se così davvero sarà dimostrato, per queglidi Versace che io avevo comprato a mio figlio e che lui teneva come una reliquia», ha affermato tra le lacrime.che, prosegue, «mi hanno detto sono stati trovati ...