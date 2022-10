Albarella | “Napoli | Anguissa? I tempi di recupero sono 15 giorni | però dipende dall’atleta…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Eugenio, preparatore atletico. Queste le sue parole: “Per l’infortunio di, orientativi,15molto dallo stato fisico dell’atleta. In campo con la Roma? Sta nelle valutazioni cliniche. Da quelli chei protocolli in uso per questi problemi i15ripeto,dall’atleta. Il calcio negli ultimi anni è cambiato nei volumi, si gioca troppo. Mi piace sottolineare che, ahimè, questo è un male non solo del campionato italiano ma dei cinque maggiori campionati. C’è stato un grande aumento degli infortuni (circa il 20%). Là Premier League ...