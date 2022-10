Albano Carrisi mostra a Bianca Berlinguer la bolletta della luce | Ecco la cifra spaventosa che ho pagato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è stato ospite da 'Carta', la trasmissione del martedì sera condotta dasu Rai Tre. Il Leone di Cellino San Marco ha parlato di caro energia ed hato lapagata alcuni giorni fa: una. Dopo un 2020 e un 2021 in cui l'argomento principale è stato il COVID, i vaccini e le restrizioni, nel 2022 in tv si parla quasi esclusivamente di guerra in Ucraina e caro energia. Archiviate le elezioni, la settimana in corso è quella decisiva per la formazione del Governo Meloni. Il nuovo esecutivo sarà chiamato a dare risposte concrete ai cittadini alle prese con dei prezzi dell'energia mai registrati negli ultimi trent'anni. L'energia ...