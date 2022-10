(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Confrontarsi con ildelper approfondirne opportunità ed esigenze e avere un quadro completo delle professionalità richieste: sono in programma dal 24 al 28 ottobre i “Job2022 – Insieme per il tuo”. L'iniziativa dell'Università di Milano-, con il patrocinio del ministero dele delle Politiche sociali, mette in contatto studenti, laureati, dottori di ricerca e diplomati master con le imprese. La giornata di apertura dell'ottava edizione, il 24 ottobre, è dedicata ai Dottorati industriali.Alle ore 10, nell'Aula Magna dell'ateneo, la rettrice Giovanna Iannantuoni dialoga con Marco Morganti, senior advisor for Impact di Intesa San Paolo: un momento di confronto tra accademia e impresa sul tema “Ricerca e ...

quotidianodigela.it

Interviene: Dario Pizzul, co - autore, dottorando dell'Università degli Studi di Milano. ... Alle 18 alla parata della Murga bolognese 'Stamurga' lungo le vie della città. Durante la tre ...La residenza, unica in città immersa nel verde, è un immobile indipendente inAdriatico 8, a Milano, nel cuore del quartiere Niguarda e poco lontano dall'Universitàche si raggiunge in 10 ... Al via i Bicocca Job days, occasioni di incontro con il mondo del lavoro Escape room green: la nuova esperienza all'Agorà di Arese per i giovani Il nuovo anno si aprirà con una novità all'Agorà, che ospiterà una escape room (un gioco di logica in cui i partecipanti devono ...A dare il via alla corsa inclusiva e solidale dell’Università di Milano-Bicocca e del CUS Milano i due noti speaker radiofonici. Iscrizioni aperte fino al ...