Al di là delle apparenze | trama | cast e streaming del film

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Stasera, 19 ottobre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Al di làthriller del 2020 diretto da Colin Krisel e James Krisel con Samara Weaving, Brian Cox e Zach Avery. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Dopo l’assassinio della fidanzata Georgia da parte di alcuni criminali europei, Sam fugge a Parigi per nascondersi. Anni dopo, in unhollywoodiano vede una donna che si convince sia la stessa Georgia. Decide allora di volare a Los Angeles per vederci chiaro. Nella città conosce l’enigmatica Kat, che si offre impulsivamente di aiutarlo. Quando però Sam avrà di fronte la misteriosa attrice, la sua vita prenderà una piega folle e imprevista. Al di là: ildel ...