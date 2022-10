(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ospite in tante trasmissioni e tg della Rai, di Canale5 e di La7 - 'Linea Notte', 'Otto e mezzo', 'Uno mattina', 'Piazzapulita', fra i vari spazi nazionali dove è intervenuto -è da anni ...

PPN - Prima Pagina News

Dilemma distopico che si pone Carmine Castoro, filosofo della comunicazione, giornalista professionista, che venerdì 21 ottobre, ore 20, presso il' foggiano's (ex Singer) nella ...Dilemma distopico che si pone Carmine Castoro, filosofo della comunicazione, giornalista professionista, che venerdì 21 ottobre, ore 20, presso il' foggiano's (ex Singer) nella ... Al CARLITO'S BISTRO' di Foggia la presentazione del libro Covideocracy del filosofo Carmine Castoro Serata Sofia, Venerdì 21 ottobre ore 20. “Ma non sarà che a poco a poco, con l’avanzare dell’inverno, torneremo a intossicare senza troppi patemi la sacralità della nostra democrazia, della nostra Cos ...