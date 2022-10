Affronterà la Juventus agli ottavi di Coppa Italia | la squadra

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lainizierà il suo cammino intra l’11 e il 18 gennaio 2023, e vedrà i bianconeri scendere in campo contro il Monza di Palladino.Monza La formazione lombarda ha avuto la meglio per 3 a 2 sull’Udinese alla Dacia Arena, risultato abbastanza sorprendente visto lo scoppiettante avvio di campionato dei friulani. Gli uomini di Palladino si sono però portati in vantaggio con il gol di Valoti, per poi essere rimontati dalla doppietta di Perez. I gol del ribaltone brianzolo portano la firma, al 70? e al 72?, di Molina e Petagna. Passaggiomeritatissimo del Monza, che si è voluto regalare una serata magica all’Allianz Stadium di Torino.