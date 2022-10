Acconto Iva 2022 | quando scade e a chi spetta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)il 27 dicembre il tempo utile per saldare il pagamento dell’Iva, relativo all’anno, Tale saldo, si tratta di uno degli appuntamenti più onerosi dell’anno e interessa un gran numero di partite IVA, le quali possono comunque compensare quanto dovuto con eventuali crediti d’imposta o contributivi. Nell’articolo, cercheremo di fare chiarezza sui soggetti esonerati dal pagamento e invece chi è il contribuente chiamato a pagare entro i termini dellanza. Anzitutto, 27 dicembreil tempo utile per pagare l’IVA relativo all’anno in corso. Saranno obbligati al versamento dell’le seguenti categorie di soggetti: lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi ...