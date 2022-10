Accensione riscaldamento | Bollate | Novate e Paderno posticipano come Milano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Numerosi comuni si stanno accordando per posticipare l’dei caloriferi al 29 ottobre, anziché al 22 del meseinvece è previsto. Una decisione che hanno già preso ancheMilanese eDugnano, con Baranzate in primis che potrebbe accodarsi nelle prossime ore., ordinanza per accendere i caloriferi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Si ricorda che le misure emergenziali prevedono inoltre, nei periodi in cui è consentita l'del, l'obbligo di ridurre le temperature di almeno un grado centigrado negli ......cui sono state riviste le disposizioni in merito all'utilizzo degli impianti di. Tempistiche In particolare, per quanto riguarda la zona climatica di cui fa parte Brescia , l'...Diventa legge il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas: in base alle nuove regole, i termosifoni si accenderanno più tardi e rimarranno ...Accensione dal 22 ottobre, spegnimento il 7 aprile, e non il 15 come negli anni precedenti, per massimo 13 ore al giorno con non oltre 19 gradi ...