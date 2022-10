(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "L'elezione di Fontana e La Russa, la proposta di legge di Gasparri per eliminare la Legge 194, nomi di estremisti e integralisti per il Ministero della Famiglia. Lainizia l'aiancor prima di formare il governo.no susu questo". Così Alessandro Zan del Pd su twitter.

Il Sannio Quotidiano

In Italia la leggecontro l'odio di genere è stata fermata. Secondo lei perché "Credo se ne ... Parlando anche di, perché i diritti delle donne sono anche miei, spero non si facciano passi ...... attaccato per il suo voler difendere la famiglia tradizionale (contestando, leggi sul fine vita e Ddl), il prelato si concentra su cosa significhi oggi in politica difendere i valori ... Aborto: Zan, ‘destra litiga su tutto tranne su attacco a diritti’ Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “L’elezione di Fontana e La Russa, la proposta di legge di Gasparri per eliminare la Legge 194, nomi di estremisti e integralisti per il Ministero ...La proposta di legge di Gasparri ha creato allarme e preoccupazione. Ecco quali rischi corre il diritto all'aborto.