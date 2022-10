Aborto | Gasparri deposita proposta di legge pro vita sulla “Capacità giuridica del concepito” Insorge l’opposizione

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lo scorso 13 ottobre, nel primo giorno di lavori della XIX legislatura, il senatore di Forza Italia Maurizioè tornato are diversi disegni digià presentati durante la precedente legislatura ma mai discussi. Tra questi ne spiccano due decisamente “pro”: il Ddl per l’Istituzione della Giornata dellanascente e, soprattutto, il Ddl per la modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento delladel. Un disegno dichedefinisce già “anti-abortista” e che sarebbe “aggravato” dall’altro testo, sempre a prima firma, con il quale si propone di istituire la “Giornata del nascituro”. Il primo mira a ...

Di fatto, dare capacità giuridica all'embrione appena concepito è la negazione totale del diritto all'ci riprova Non è la prima volta chepresenti un provvedimento simile. ...Ed è bastato cheriproponesse un vecchio disegno di legge sui "diritti del concepito", perché le opposizioni insorgessero contro Meloni sull'. Certo, il senatore azzurro ha ricordato ...Il ddl prevede di riconoscere capacità giuridica al concepito. La sinistra: "Così l’interruzione di gravidanza diventa illegale". Il senatore: presento la proposta da anni, la 194 va applicata in tutt ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...