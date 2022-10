Pianeta Milan

Avellino . Buona la prima per la Sandronelladella Divisione . I verdeazzurri hanno conquistato la vittoria contro il Canosa , compagine militante nel girone C di Serie A2 : il match, valido come gara unica nel terzo turno ......sulla panchina giallorossa già dal ritorno degli ottavi di finale diItalia'. Il nuovo allenatore, come annunciato dal sodalizio giallorosso, è Mario Di Nola : 'L'A. S. D. AC Sant'Antonio... Abate: “Coppa Italia obiettivo Non siamo i favoriti ma ci proveremo” | VIDEO PM Con il 4-0 imposto oggi pomeriggio contro lo Spezia, il Milan supera il turno di Coppa Italia e passa ai sedicesimi. Grande prestazione della squadra di Abate che manda in gol Pluvio, Longhi due volte ...Il Milan Primavera batte lo Spezia per 4-0 nella gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Vittoria convincente per il Milan Primavera, ...