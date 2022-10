A un passo dal titolo mondiale in MotoGp | Bagnaia | “Concentrato più che mai”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Ora siamo primi in Campionato e dobbiamo restare concentrati più che mai. L’approccio comunque non cambia: dobbiamo pensare a fare bene il nostro lavoro, come sempre, per cercare di arrivare pronti alla gara di domenica”. Appena sbarcato a Sepang per il penultimo Gp della stagione in Malesia, Francescoparla del primo match point che lo attende per riportare ilin Italia dopo 13 anni. “Sono contento di tornare a correre in Malesia. Sepang è sulla carta un tracciato un po’ più “amico”, perciò ci sono tutti i presupposti per poter fare bene”. (Ansa). (foto@Francesco-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo ...