A Marco Bellocchio l’Oscar europeo per “Esterno Notte”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Gli Efa, i prestigiosi Oscar europei, annunciano l’Award for Innovative Storytelling (il premio per la narrazione più innovativa) aper “”, la serie che – dopo la presentazione al Festival di Cannes, al Festival di New York e BFI London Film Festival – andrà in onda su Rai 1 il 14, 15 e 17 Novembre. “Ci sono prodotti – dice la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati – che si impongono per l’originalità della struttura, la qualità del linguaggio, l’intensità dell’interpretazione e l’inconfondibile identità autorale. Rai Fiction ha aderito da subito al progetto del maestroriconoscendo inuna proposta volta a reinventare il rapporto tra cinema e serialità televisiva. E dunque sono felice e ...

