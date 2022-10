149 itinerari per scoprire la Toscana pedalando

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lapresenta “L’Atlante del bike”, un viaggio che racconta l’infinita bellezza della regione tra borghi, coste, dolci colline ed emozionanti montagne da percorrere in bicicletta. Un invito a pedalare in equilibrio con se stessi grazie ad una rete di percorsi cicloturistici edmappati per circa 20.000 km. Il bike è sicuramente uno dei principali attrattori dell’offerta turisticaper questo l’AgenziaPromozione Turistica con Fondazione Sistema, insieme all’Assessorato al Turismo, hanno lavorato di concerto con gli ambiti territoriali per costruire un atlante dellaciclabile, partendo dall’analisi degliesistenti. Da oggi 149 di questi percorsi sono visibili e fruibili su VisitTuscany.com alla ...