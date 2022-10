WWE | Svolta per Baron Corbin | nuovo manager e cambio roster JBL non ha dubbi sul suo valore

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da oltre un meseaveva fatto perdere le proprie tracce, il Lone Wolf non era apparso più a SmackDown dalla sconfitta contro Shinsuke Nakamura che l’aveva portato a mettere ancora una volta ino le proprie capacità. In quell’episodio di SmackDown del 26 ottobre lo avevamo visto salire su una limousine, con una voce a chiamarlo dall’interno che era sembrata quella di JBL. Questa notte a Raw abbiamo avuto la conferma, JBL è ildi, il quale è pronto a rilanciarsi nello show rosso. “Sarebbe campione in ogni epoca” Il primo a prendere la via del ring è stato JBL, giunto a bordo della sua limousine. Una volta sul ring il texano non ha perso tempo e ha subito insultato la città di Oklahoma per poi passare a prendere di ...