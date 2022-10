WWE | Grosso dilemma per Karl Anderson | nello stesso giorno | due impegni con due federazioni diverse

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 ottobre 2022) Settimana scorsa a Raw, abbiamo assistito increduli al ritorno in WWE degli O.C. I due sono arrivati sul ring in difesa di Aj Styles, messo in minoranza dal Judgment Day e minacciato più volte per non essersi unito al gruppo. Nel momento in cui Aj, mostrando qualche segno di ripensamento, ha abbracciato Finn Balor, tutti hanno creduto che “The Phenomenal” avesse ceduto alle pressioni della stable. E proprio in quel momento, il duo formato dae Luke Gallows è giunto sul ring e ha fatto piazza pulita del gruppo capitanato da Balor. Di pari passo con l’esultanza per il rientro in federazione degli O.C (che da quando hanno lasciato la WWE hanno lottato ad Impact, in Giappone e in AEW), i fans hanno mostrato una certa perplessità in quanto i due sembrano ancora legati ad altre compagnie. “Si decida di decidere se accetta di accettare” ...