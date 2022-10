Wta 1000 Guadalajara | cambia l’avversaria della Trevisan | sarà la lucky loser Hibino

Martina Trevisan sfiderà Nao Hibino nel primo turno deldi Guadalajara 2022 . Ultimo torneo della stagione per la tennista toscana, che in questa trasferta oltreoceano ha ben giocato in quel di San Diego, vincendo contro la colombiana Osorio e ...Un bel modo di sfruttare la qualificazione al tabellone principale del "Guadalajara Open Akron" ,dotato di un montepremi di 2.527.250 dollari che si sta disputando sui campi in cemento ...La marchigiana batte le russa Popova e ora attende la statunitense Gauff GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) - Elisabetta Cocciaretto supera il ...TENNIS - Elisabetta Cocciaretto supera Anastasia Potapova per 6-2 6-1 al WTA 1000 di Guadalajara centrando così la prima partita vinta in un torneo '1000' ...