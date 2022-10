Von Der Leyen “2 miliardi di aiuti per Kiev”

(Di martedì 18 ottobre 2022) STRASBURGO (ITALPRESS) – “Oggi eroghiamo 2di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina. Ne seguiranno altri entro la fine dell'anno”. Lo scrive su twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der. “Resteremo al fianco dell'Ucraina – aggiunge – per tutto il tempo necessario. Discuteremo di come garantire un sostegno continuo con i partner globali alla conferenza Rebuild Ukraine”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

...Leyen, oggi eroghiamo 2 miliardi di assistenza a Kiev "Oggi stiamo erogando 2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina. Altri seguiranno entro la fine dell'anno. Rimarremo ...5 minuti faLeyen: "Due miliardi di aiuti per Kiev" 'Oggi eroghiamo 2 miliardi di euro di assistenza macrofinanziaria all' Ucraina. Ne seguiranno altri entro la fine dell'anno. Resteremo al fianco dell' ...Ne seguiranno altri entro la fine dell’anno”. Lo scrive su twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Resteremo al fianco dell’Ucraina – aggiunge – per tutto il tempo ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...