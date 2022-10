Volley femminile | le Azzurre conquistano il bronzo | una medaglia non è mai scontata

Leggi su bergamonews

(Di martedì 18 ottobre 2022) Più leggo certi commenti e più mi va il sangue al cervello. Mastico pallavolo da quando porto i pantaloni corti, ho calcato i parquet provinciali e regionali per quasi un ventennio, quindi credo di poter parlare con cognizione di causa, da atleta che in campo ci ha messo piede (io sì). Ma davvero per così tante persone il terzo posto delle nostre ragazze al mondiale olandese è una debacle? Dai non scherziamo. Due mesi fa le stesse, identiche atlete vincevano la Nation World League ed erano fenomeni, ora sono improvvisamente diventate incapaci. Problemi di spogliatoio, incomprensioni……sì perché tutti lo vivono dall’interno e sanno esattamente cosa succede vero? Le pallavoliste italiane hanno semplicemente trovato una giornata non positiva contro il Brasile, che recentemente avevano battuto in più occasioni. Succede, soprattutto nello sport. E se la palla della Egonu alla fine del terzo ...