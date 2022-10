L'Eco di Bergamo

Elisabeth offronosanitaria ai malati oncologici in fase terminale: è l'unico ospedale ... Si tratta di un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24 e diprogrammate ...C.(Beneficenza e Carità), unitamente ai Volontari del C. I. S. O. M (Corpo Italiano di ... Numerose ledi personalità tra cui la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, quello di ... Visite e assistenza, il cuore sotto controllo con la «tele» L'impresa sociale La Cruna lancia il progetto "Startappe" rivolto ai giovani e adulti in situazioni di fragilità con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nel centro storico ...Sabato scorso, in occasione della terza Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta, la Delegazione di Viterbo – Rieti, ha operato attraverso i propri Volontari dei Gruppi A.B.C.(Assistenza Beneficenza e ...