Virgin Fibra | la fibra ottica modello Netflix di Richard Branson arriva in Italia

Dopo il lancio soft via web di agosto, è arrivata la presentazione ufficiale di. Per l'occasione al teatro Girolamo di Milano è arrivato anche il magnate Richard Branson, assieme all'ad di(che è una società srl a parte) Tom Mockridge. Scanzonato come ...... ha detto Branson oggi a Milano, presentando il provider di internet inottica insieme a Tom Mockridge , scelto come Ceo didopo essersi occupato di questo business per il gruppo ...Arriva anche in Italia il provider di Richard Branson con Tom Mockridge Ceo e Pino Rozzi consulente per la comunicazione. La corporate identity è firmata da Leftloft ...Milano, 18 ott. (askanews) - Per il lancio ufficiale di Virgin Fibra in Italia, il nuovo provider internet in fibra ottica, il patron del ...