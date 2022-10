Vino | con Santa Tresa arriva in bottiglia un vitigno scomparso

Leggi su sbircialanotizia

(Adnkronos) – Recuperare vitigni scomparsi, con un nome che non si può pronunciare, come accade con qualcosa che non esiste più. Riportare in vita ildimenticato, quello che non c'è. Stefano Girelli è un viticoltore trentino con alle spalle oltre 40 anni di esperienza nel mondo del. In passato ha guidato tenute simbolo del loro territorio, come Casa Girelli in Trentino e Villa Cafaggio nel Chianti Classico, entrambe poi vendute. A partire dal 2001, Stefano e sua sorella Marina hanno scelto la Sicilia come loro patria d'adozione per dare vita a vini biologici e vegani simbolo della terra rossa di Vittoria, nel Ragusano. Ae Azienda Agricola Cortese, due realtà diverse per genotipi e terroir, situate a soli 8 km l'una dall'altra, producono Frappato e Nero d'Avola ma anche Cerasuolo di Vittoria, ...